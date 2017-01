El vestido de Cristina Pedroche, ¿un plagio?

Las sombras de plagio acechan el vestido de Pronovias que Cristina Pedroche lució durante las Campanadas en Antena 3. Al parecer, el estilista Ralph Frew ha comentado en su cuenta de Instagram que el modelito en cuestión podría ser una copia de un 'body' de la firma Mister Pearl.

«A mí lo que realmente me perturba es que lo que le han puesto es una copia baratísima de un 'body corset' de Mister Pearl. Y de momento solo he visto mencionar lo mismo a @yagoarco. Que si enseña, que si esta gorda, que si no sé qué... Vaya tontería que se ponga lo que le salga del c***, como si quiere ir desnuda. En el siglo que estamos y la gente va de abierta y en realidad vamos para atrás. He de decir que a mí ella me encanta, solo critico al responsable de semejante copia, ella estaba divina y le sentaba divinamente. @cristipedroche, el año que viene que me cojan a a mí de estilista, que se van a enterar de que es un desnudo de verdad». Escribía Frew en la mencionada red junto a la foto de los dos modelos de los que habla.

Inspiración, casualidad o plagio. Lo cierto es que ambos modelos se parecen muchísimo.