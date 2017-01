Sanción excesiva

La sentencia por la que se condena a la chef Macarena de Castro (restaurante Jardín, una estrella Michelin) a indemnizar con 6.000 euros a una clienta de su restaurante a la que replicó por una crítica adversa en el portal de internet Tripadvisor ha sido acogida con estupor por cocineros de la Isla. Consideran desproporcionada y excesiva la sentencia dictada por el juez Orestes Muñoz, al tiempo que coinciden en censurar la labor de Tripadvisor.

Miquel Calent considera «desproporcionado el castigo. Tripadvisor no me merece ningún respeto. El cliente siempre tiene la razón pero el portal no pide comprobante a quienes denuncian».

Santi Taura afirma que «no comparto lo que dijo Maca ni lo que dijo la clienta, pero me parece excesivo».

Itziar Rodríguez, «Me parece injusto, no estoy de acuerdo en que un cocinero no pueda replicar a un cliente».

Tomeu Caldentey, «Todo el mundo puede opinar y nosotros no podemos defendernos. Es muy fuerte y da para reflexionar mucho».

Marc Fosh considera «extraño que todo el mundo sea libre de opinar pero Maca no. Lo que le ocurrió fue algo fuera de lo normal, por lo que Maca hizo bien en contestar; es muy lamentable que personas puedan comportarse de esta manera».

Alfonso Robledo, empresario y presidente de Restauración de Mallorca, considera una barbaridad imponer una multa de 6.000 euros; no tiene ni pies ni cabeza.