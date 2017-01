«Las auténticas amas de casa del Isis', una sátira de la BBC que incendia las redes sociales

Un programa de humor de la cadena británica BBC que parodia a las «novias yihadistas» del autodenominado Estado Islámico (Isis) ha levantado airadas reacciones a favor y en contra en las redes sociales.

Entre otras escenas, el programa presenta a dos jóvenes compitiendo por ver cuál de ellas viste el chaleco explosivo más atractivo, y a otra mujer que se lamenta de que su marido «no deja de hablar de sus cuarenta vírgenes».

«Alí me ha regalado una cadena nueva... Mide más de dos metros, así que casi puedo llegar afuera, es genial», dice una mujer atada a la cocina y cubierta con el tradicional hiyab en un clip divulgado por el canal BBC Two de la televisión pública del Reino Unido.

El «sketch», titulado The Real Housewives of Isis (Las auténticas amas de casa del Isis), acumula más de 27 millones de reproducciones y ha generado más de 165.000 comentarios en Facebook.

Algunas críticas alertan de que la sátira puede entenderse como una burla hacia las mujeres musulmanas en general, mientras que ciertos elogios resaltan que el programa puede ayudar evitar la radicalización de las jóvenes en el Reino Unido.

«Soy musulmán y, no voy a mentir, me he reído mucho. No porque estén haciendo burla del Islam -francamente, no lo están haciendo, no tiene nada que ver con el Islam- sino porque se están riendo del terrorismo. La ignorancia es la raíz de cualquier terrorismo», dice un usuario que se identifica como Syed Hussain.

«Me mortifica que la BBC haya producido un programa como este. Sencillamente, es de mal gusto. El hecho de que sea una comedia lo hace aún más preocupante, porque no se debería asociar el humor con las acciones del Estado Islámico», critica en cambio Ursula Lindo.

«Estoy totalmente en contra del EI y lo que representan, pero creo que este programa es muy ofensivo y me sorprende que se haya podido emitir», lamenta por su parte Maryam Eidarous, que critica que las actrices «están representadas como musulmanas normales».

El clip es parte del programa «Revolting», dirigido por Heydon Prowse y Jolyon Rubinstein, ganadores de un premio Bafta en 2013 por otro espacio de humor, «The Revolution Will Be Televised».

Algunos medios del Reino Unido han considerado que el «sketch» se enmarca en la tradición de las series satíricas británicas, que no huyen de escenas políticamente incorrectas y en ocasiones el humor negro.

«Faltan tres días para la decapitación y todavía no sé qué ponerme», afirma una mujer en el clip de la BBC Two, que se ha convertido en un fenómeno viral en las redes sociales.

Según datos oficiales de finales de 2016, aproximadamente 850 personas han viajado desde el Reino Unido a Siria e Irak para unirse a la lucha de los grupos yihadistas, la mitad de las cuales se cree que ha regresado tras participar en el conflicto.

En febrero de 2015, la noticia de que tres adolescentes de Londres de entre 15 y 16 años habían huido de su casa para combatir con al Estado Islámico sorprendió a la opinión pública británica.

Las tres amigas aprovecharon el periodo de vacaciones escolares en su instituto londinense de Bethnal Green para viajar en avión a Turquía y cruzar desde allí la frontera siria.

Se cree que una de las adolescentes, Kadiza Sultana, murió el pasado verano durante un bombardeo en la ciudad de Al Raqa, mientras que las otras dos continúan en paradero desconocido.

Las familias de las escolares habían revelado previamente que dos de ellas se pusieron en contacto desde Siria para comunicarles que se habían casado con militantes del grupo yihadista, lo que ha minimizado sus esperanzas de que regresen al Reino Unido.