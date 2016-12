Un hombre confiesa que abusó de su hijastra aunque niega que la violara

«Sí, realicé tocamientos a mi hijastra en julio y agosto de 2003. Fue en mi cama, cuando su madre se iba a trabajar a una juguetería. La verdad es que ella no quería y no pasó nada más». Es la confesión de un hombre, español de 57 años, acusado de violar a su hijastra en varias ocasiones en la vivienda familiar de Palma. «No hubo penetración porque ella no quiso. No sé por qué lo intenté una segunda vez. No estaba bien», declaró este miércoles ante el tribunal de la Audiencia Provincial.

El hombre dijo que la acusación se debe a que su hijastra y su hijo mayor buscan una compensación económica. La Fiscalía y la acusación particular pide una condena de 42 años de cárcel por tres delitos de agresión sexual.

La víctima, de 28 años, relató en el juicio que su padrastro la violó en su vivienda desde que tenía nueve. «Estábamos en la habitación donde dormía con mi madre. Me obligó a tocarlo y después me forzó». La joven recordó otro episodio con detalles. En un cumpleaños de su padrastro le regalaron un sillón reclinable. «Me acuerdo del pijama que llevaba. Me tumbó y me sometió a más prácticas sexuales».

La madre de la presunta víctima señaló que el acusado era violento con sus tres hijos.