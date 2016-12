«No se veía nada por el humo, pero sólo pensaba en sacar a la gente del baño»

«No se veía absolutamente nada por la gran cantidad de humo que había, pero en lo único que pensaba era en sacar a la gente del baño y ponerla a salvo». Elio Moguer Hidalgo, palmesano de 29 años, se ha convertido en todo un héroe. Se trata de uno de los vigilantes de la fiesta de Ses Tres Germanes que tras declararse un incendio en una zona anexa a los baños rescató a varios jóvenes que permanecían atrapados.

«Una cliente me comunicó que salía humo de una habitación ubicada justo detrás del baño de caballeros. Cuando llegué al lugar pude observar que se había declarado un pequeño incendio y con ayuda de un extintor intenté sofocarlo mientras que mis compañeros desalojaban la zona de baños. Todo sucedió muy rápido y con ayuda del resto del personal de seguridad conseguimos sofocar el fuego, pero el humo se apoderó del recinto, especialmente de la pista, el backstage y los aseos. Empezamos a sacar gente para fuera y lo único que me acuerdo es que cuando salí a la calle me puse de rodillas y comencé a vomitar. Yo peso más de 100 kilos y tengo fuerza, pero te aseguro que no podía ni moverme».

Por su parte, la Policía Judicial de la Guardia Civil investiga el permiso ‘express’ concedido a los organizadores de la fiesta y si todos los trámites municipales se llevaron a cabo de forma legal. Durante la jornada de ayer, Criminalística realizó una segunda inspección ocular del lugar y tomaron declaración al promotor y al propietario del establecimiento.