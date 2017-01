Un vendedor de la ONCE de Palma denuncia a un cliente por no pagarle 21 cupones

El vendedor de la ONCE Ginés Parra ha denunciado a un amigo por no pagarle 21 cupones. El cuponero entregó al hombre los boletos en noviembre. Era un cliente habitual y no le cobró. «Ya te pagaré», le dijo el hombre.

El precio de los boletos asciende a 210 euros. El cuponero explica que su cliente trabaja en la Tesorería General de la Seguridad Social, en La Rambla (Palma). «He ido a buscarlo dos veces al trabajo y no lo he encontrado», cuenta el vendedor.

Los 21 cupones eran especiales, del sorteo del día 1 de enero de 2017. «Me dijo que me los pagaría cuando cobrase, pero estamos en enero de 2017 y todavía no me ha pagado», afirma Ginés.

Está decepcionado con su amigo y cliente. «Le he enviado varios mensajes, pero me pone excusas y no me paga lo que me debe». El cuponero ha tenido que poner el dinero de su bolsillo para pagar a la ONCE.