El padre de Nadia Nerea también engañó a más de una decena de músicos mallorquines para lanzar una campaña navideña. Un aguinaldo para Nadia fue un videoclip para recaudar fondos durante la Navidad de 2012. Se hizo viral en pocos días. Artistas como Jaime G. Soriano (Sexy Sadie), Maika Makovski, Paco Colombás (Oso Leone) o Guillem Porcel (La Granja) participaron en el proyecto. «Es una vergüenza que este señor se haya reído de todos nosotros», cuenta Silvia Pascual, directora de la campaña solidaria.

Hace cuatro años que Fernando Blanco, padre de la niña de 11 años con tricotiodistrofia, le pidió ayuda. Ella se implicó. «El vídeo logró recaudar en un tiempo récord una enorme cantidad de euros. Con ello, habíamos logrado dar dos años más de vida a la pequeña, nos aseguraban». «Pero ahora resulta que todo es una enorme estafa. Es muy triste descubrir que en el mundo existe gente tan malvada como para jugar con nuestros sentimientos, y con la salud de una menor enferma».

Jaime G. Soriano, excantante de Sexy Sadie, le ayudó. Produjo una versión de All you need is love, de los Beatles. Arrancaba con un ukelele. «Me siento cómplice por haber contribuido a hacer posible tan gigante estafa utilizando a una niña enferma como gancho», dice Soriano en la web musical Jenesaispop. «Pido perdón a todos los que pusieron dinero y a los que impliqué en este proyecto».