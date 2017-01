La policía investiga una nueva agresión a un vigilante de seguridad en Palma

Nueva agresión a un vigilante de seguridad en Palma. Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de un nuevo caso de extrema violencia contra un profesional de la seguridad privada. Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes en la tienda de deportes Decathlon del complejo comercial de Son Moix.

El vigilante se encontraba trabajando en dicho establecimiento cuando saltaron las alarmas del arco de seguridad. El causante fue un varón de unos 35 años de edad. El profesional verificó por el sistema habilitado del establecimiento que el sospechoso había sustraído un pantalón.

«Tras indicarle que tenía que acompañarme para verificar que no tuviese consigo otras prendas, el varón se negó rotundamente y me propinó un fuerte codazo a la vez que me empujó lanzándome contra el suelo», relata el vigilante en su denuncia policial.

Una vez en el suelo, el denunciante pudo coger del pie por unos instantes al ladrón, pero el autor de la sustracción logró zafarse y emprender la huida. El trabajador acudió a la Mutua, donde se le diagnosticaron diversas contusiones. La dirección del establecimiento presentó la grabación de las cámaras de seguridad a los investigadores.