Pide ayuda para identificar al joven que le dio un cabezazo en Palma

Julián García, vecino de Palma, pide ayuda a la ciudadanía para localizar a un joven que le dio una paliza en Palma. Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles de la semana pasada. Julián, de 46 años, cruzaba el paso de peatones situado frente a la Estación Intermodal. Una mujer rubia que llevaba a un niño en un carrito tropezó con él. La víctima no le dio importancia. Siguió su camino.

A la altura del café del hostal La Estación, al cabo de pocos segundos, se le acercó un joven acompañado de la mujer con la que se había tropezado. «Era un individuo de espalda ancha y cabeza voluminosa y afeitada. Vestía un jersey de lana de color gris-blanco», cuenta Julián. El joven le increpó. Le agarró de los hombros y le dijo que por qué se había metido con su pareja. Julián no tuvo tiempo de contestar. «A pesar de que varios testigos trataron de protegerme, me agarró la ropa con las manos y me propinó un brutal cabezazo en la cara. Perdí el conocimiento y caí al suelo». El agresor, de aproximadamente 1,66 centímetros de altura, escapó junto a su mujer y el niño por Eusebi Estada.