«Sólo pensé en tirarme cuando vi que las llamas y el humo llegaban a mi balcón»

«No hay derecho. Los vecinos del piso de abajo son unos ecuatorianos que dejan a los niños solos todo el día y que han estado a punto de acabar con la vida de todos. A primera hora de la mañana se declaró un incendio y al ver que las llamas y el humo llegaban a mi balcón, sólo pensaba en tirarme. Menos mal que me cogieron. Soy una mujer enferma. Estoy de los nervios. Ahora mismo me voy al médico. El humo se metió en mi casa y ahora, ¿quién me pagará los daños?», apunta Carmen Maya, una de las vecinas afectadas por el incendio declarado el pasado sábado en el Pasaje Pico Puigmal, de Son Gotleu.

A primera hora de ayer, el incendio, al parecer y según el relato de los vecinos, no quedó bien apagado y se volvió a reproducir sembrando nuevamente el pánico. «En el piso donde se produjo el incendio estaban cinco niños totalmente solos. Todos los vecinos lo sabemos, pero nadie hace nada», concluye Carmen.

Por su parte, el Cuerpo Nacional de Policía mantiene abierta una investigación. Fuentes próximas al caso han confirmado a Ultima Hora que en el interior de la vivienda donde se originó el fuego había una gran cantidad de suciedad y trastos.