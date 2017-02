Juzgan a un hombre por abrir una carta de una deuda de una mujer en El Toro

Un alemán fue juzgado este martes por abrir una carta de una deuda de una mujer. La misiva la recibió en su domicilio, en El Toro, donde antes vivía la destinataria. El hombre, de 47 años, dijo que la carta ya estaba abierta. La escaneó y se la envió por correo electrónico a la mujer. Nadie le respondió. La Fiscalía pide un año y medio de cárcel por un delito de revelación de secretos. También solicita que se le imponga una multa de doce meses con una cuota diaria de diez euros.

La carta la recogió del buzón el 14 de julio de 2015. Estaba dirigida a la anterior moradora. «Intenté leerla, pero como no sé español no la entendí. Llegué a la conclusión de que no era para mí», dijo. La carta era una deuda de 600 euros de una compañía eléctrica.

Los padres de la mujer vivieron antes en el domicilio del acusado. La afectada declaró que mantiene una relación de enemistad con el alemán por un juicio anterior. La presunta víctima y su madre fueron condenadas por un delito de apropiación indebida a dos años de cárcel. Tuvieron que devolver el chalet donde ahora vive el alemán y pagar 950.000 euros.

La mujer dijo que sintió invadida su intimidad. «Él lo sabía todo, me seguía con el coche. Contó a mi madre lo que iba a cobrar de la pensión de Alemania cuando ni siquiera ella lo sabía».