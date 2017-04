La joven que espantó al pervertido en la playa de Son Serra: «Lo volvería a hacer»

Sé que el vídeo no es políticamente correcto, pero es justo. Ya que yo me sentí abusada, a él se le tendría que caer la cara de vergüenza por hacer este tipo de cosas», afirma la joven que realizaba topless cuando vio cómo un hombre desnudo se masturbaba mientras la miraba fijamente en la playa de Son Serra de Marina. La mujer, de 23 años de edad, prefiere mantenerse en el anonimato, pero amplió la información avanzada en primicia por Ultima Hora.

«El pasado miércoles por la mañana quería estar tranquila porque me paso todo el día trabajando de cara al público y pretendía evadirme un poco. Conduzco durante más de una hora para estar en la playa, camino un poco hasta encontrar un lugar en el que no haya nadie y me siento allí con mis dos perros», cuenta. «Al cabo de unos quince minutos, llega esta persona, que debe tener casi cuarenta años más o menos, y se sienta a pocos metros de mí. Cuando reparo en él, me doy cuenta de que está tumbado de lado mirándome mientras se masturba», rememora.

«Hasta que no saqué el móvil, el hombre no se inmutó y ya le había estado gritando un par de veces con la intención de que parara de hacerlo y me dejara en paz. No sé ni si se hubiese ido de allí, de no ser que decidí grabarle. Confieso que llegué a tener un poco de miedo pero si volviera a vivir una situación parecida actuaría igual», sostiene.