El exentrenador del Atlético Baleares juvenil pone en el disparadero a Patrick Messow

Silvestre del Río, exentrenador del Atlético Baleares juvenil despedido este pasado domingo debido a los malos resultados del equipo, ha puesto en el disparadero a Patrick Messow, director deportivo blanquiazul, al acusarlo de dejarse influenciar por ciertos representantes, que a su vez imponen a sus futbolistas.

Del Río ha sido el protagonista de la entrevista de este martes de UH Esports, días después de ser cesado de su cargo. El técnico ha reconocido que los resultados del equipo no estaban siendo los previstos a principio de verano. «Los números no eran lo que tocaban para un equipo como el nuestro. Teníamos una buena plantilla pero no hemos competido como tocaba y por este motivo presenté mi dimisión y no me la aceptaron» y ha añadido que la decisión de su despido viene provocado por «dejar a 4 o 5 futbolistas fuera de la convocatoria a jugadores representados por Kike Ponce, mano derecha de Patrick Messow y que a su vez trabaja en la agencia de representación del dueño del Atlético Baleares».

Sobre el papel de Messow en el fútbol base, Del Río ha explicado hasta qué punto se involucra. «Lo quiere controlar todo. Este verano se retrasó la ropa de todos los equipos base porque a él no lo gustaba la camiseta y quería elegir otra. Quiere que todo pase por él», ha explicado.

Otro de los temas clave es la cuestión de los juveniles que tienen participación en el primer equipo. «Con De la Morena solo subían para ejercitarse jugadores representados por Kike Ponce. Ahora con Horacio Melgarejo la cosa ha cambiado», ha dicho.