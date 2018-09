Enric Mas se sitúa tercero en la general de La Vuelta

El ciclista canadiense Michael Woods (Team EF-Drapac) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa de la Vuelta a España, disputada entre Getxo y el Balcón de Bizkaia sobre 157 kilómetros, superando a sus compañeros de fuga, mientras que Alejandro Valverde (Movistar) ha recortado 8 segundos al líder Simon Yates (Mitchelton-Scott).

El mallorquín Enric Mas (Quick-Step Floors) ha cruzado la meta en decimoquinta posición, circunstancia que le sitúa tercero en la general y en disposición de luchar por el podio de esta prueba ciclista. Se sitúa a 1,22 del líder a falta de la clasificación oficial.

Woods no sólo se estrena como ganador de etapa en La Vuelta sino que, en su segundo triunfo como profesional, lo hace en una gran ronda. El canadiense, que atacó y también supo sufrir, superó en las durísimas rampas del Balcón de Bizkaia a Dylan Teuns (BMC) o David De la Cruz (Team Sky).

Enric Mas

Enric Mas (Quick Step), recordó que ya había dicho en días precedentes que «en la tercera semana estaría mejor».

«Ya dije que en la tercera semana que estaría mejor y hoy me he sentido muy bien», dijo el joven corredor mallorquín, que sufrió problemas de salud en la primera semana y no quiere marcarse un techo para esta Vuelta más allá que el de acabar la carrera.

«Madrid, el techo está en Madrid», apuntó dispuesto a «disfrutar» en lo que las «cuatro etapas que quedan» pero también queriendo «mantener los pies en el suelo» como lleva haciendo durante toda la carrera.

«Estamos terceros (en la general), el equipo ha trabajado bien y estoy contento. No sabía que iba a segundos (de otros favoritos). Ahora quedan cuatro días y a disfrutar», dijo,

Mas recordó también que ya había avanzado hace unos días que el equipo del líder Simon Yates «había guardado a su hermano Adam para la última semana», como se vio en la etapa de este miércoles.