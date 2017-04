Sainz: «Ha sido una de esas carreras en las que ha habido oportunidades»

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Toro Rosso) ha asegurado que tanto él como su equipo han sido «valientes y rápidos» en el Gran Premio de China, donde ha terminado séptimo, y ha reconocido que la decisión de partir con neumáticos superblandos fue arriesgada pero necesaria.

«No os podéis imaginar lo contento que estoy. Ha sido una de esas carreras en las que ha habido oportunidades, hemos sido valientes y rápidos y me voy a acordar de ella», declaró Carlos Sainz a Movistar F1 tras la carrera en el trazado asiático.

Por otra parte, el madrileño analizó su decisión de montar gomas superblandas para la salida, cuando el resto de pilotos partió con intermedios. «Cuando he visto a todo el mundo con el intermedio me quería morir. Sabía que había que tener mucha paciencia y sacrificar la salida, donde sabía que me iban a pasar todos en las primeras tres curvas. A partir de la curva 6 empezaba el circuito seco y he empezado a cogerles otra vez», indicó.

«De repente, he visto que salía el safety car y que todos se metían y he pensado 'ahora los demás parecen tontos y yo listo'. Ahí ha sido cuando me he quitado una presión gorda de encima, porque he sido el único en tomar esa decisión. Con el superblando y en la pista húmeda hemos estado siguiendo a los Ferrari y a los Red Bull, que ayer nos sacaban segundo y medio por vuelta. No puedo estar más contento», prosiguió.

En este sentido, reconoció que no le sorprendió la salida del coche de seguridad virtual con el accidente entre el mexicano 'Checo' Pérez (Force India) y el canadiense Lance Stroll (Williams). «Cuando ha salido más o menos me lo esperaba, pero aún así sabía que merecía la pena salir con el superblando. Cuando se ponen las cosas así, merece la pena arriesgar un poco», afirmó.

«Esta decisión que hoy ha salido bien va a ayudar. Tampoco hemos ganado la carrera sólo con esa decisión, también ha sido una carrera de mitad de parrilla, íbamos mucho más rápido que los demás con la pista húmeda. Eso también te da orgullo, que con las condiciones complicadas eres capaz de abrir un hueco de 30 segundos con los demás», concluyó.