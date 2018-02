Fernando Alonso se muestra optimista con el MCL33: «Se avecinan buenos tiempos»

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (McLaren) ha vaticinado que se avecinan «buenos tiempos», después de tres duros años con motor Honda, y ha explicado que ahora, con Renault como suministrador de motores, el equipo es «más fuerte que hace tres años».

«Creo que se avecinan buenos tiempos. Mantuvimos la motivación muy alta, creo que el equipo ahora es más fuerte que hace tres años. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Los últimos tres años unieron mucho al equipo, y veremos el primer resultado este año», señaló en declaraciones a Sky Sports tras la jornada de test en el Circuito de Navarra.

Además, tras el test privado, el asturiano confirmó las buenas sensaciones del nuevo MCL33. «Estuvo genial. Siempre es un momento especial cuando conduces el coche por primera vez. Todo estuvo bien. El monoplaza está corriendo, todos estamos felices», indicó.

La escudería británica no ha ganado un Gran Premio desde 2012 y la temporada pasada terminó noveno de entre un total de 10 equipos. El bicampeón del mundo volverá a subirse a su nuevo monoplaza, que recupera el tradicional color naranja papaya, este lunes en el Circuit de Barcelona-Catalunya. «Es un momento importante para McLaren. Después de un par de años de no luchar por el campeonato, es el momento de volver a nuestra posición», afirmó.

«Ahora en las pruebas de invierno necesitamos asegurarnos de optimizar este paquete, pero hasta ahora estoy muy feliz y muy optimista, creo que el equipo hizo un trabajo increíble en el último par de meses», continuó Alonso.

