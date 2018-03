Emerson Fittipaldi asegura que Fernando Alonso «tiene talento para ser campeón mundial otra vez»

El expiloto brasileño Emerson Fittipaldi, doble campeón del mundo de Fórmula 1 (1972 y 1974), no tiene dudas de que se avecina un Mundial de Fórmula 1 «muy interesante» donde espera que McLaren está en la pelea por los podios gracias a la ayuda del nuevo motor Renault y de contar con un Fernando Alonso al que ve con «talento para ser campeón mundial otra vez».

«Este año McLaren con el motor Renault va a andar muy bien. Tenía un chasis muy bueno el año pasado, pero el motor (Honda) fue fatal», remarcó Fittipaldi en un encuentro con la prensa española la pasada semana con motivo de la celebración de los Premios que otorga la Fundación Laureus, de cuya academia es miembro.

El de Sao Paulo, de 71 años, pidió «esperar» a que se dé inicio al campeonato en Australia a finales de marzo, pero se mostró optimista con el equipo de Woking, con el que fue campeón del mundo por segunda vez en 1974. «Pienso que es muy fuerte en la aerodinámica y si el motor va a bien va a ser muy competitivo con Fernando. Además, con el segundo año de reglamento puede que se iguale más, pero seguramente Mercedes será competitivo, Ferrari y Red Bull también, y espero que McLaren. Va a ser un Mundial muy interesante», admitió.

Y prueba de esa confianza en McLaren se refuerza por la presencia de Fernando Alonso. «Pienso que es de lo mejor que hay, el piloto más completo», reconoció. «Hablé con él antes de la salida de las 500 millas de Indianápolis, estaba muy trasquilo y mostró todo el talento que tiene. Era su primera vez y estuvo liderando, eso es muy difícil», añadió,

«Fernando tiene mucho talento natural», subrayó 'Emmo' sobre la gran virtud del asturiano, del que no cree que haya tomado decisiones erróneas como irse de Ferrari o volver a McLaren. «Muchas veces en la vida hay que estar en el lugar y la hora adecuada. Seguramente, tiene talento para ser otra vez campeón mundial», admitió.

Para el brasileño, «es difícil desde fuera juzgar lo que estaba pasando» en sus últimos años en McLaren. «McLaren sintió mucho no ir rápido con Honda porque, si miramos la historia en la F-1, con Ayrton (Senna) y Prost fue siempre muy competitivo y tiene tradición de buenos motores, peor no acertó», lamentó.

Por otro lado, Fittipaldi, que se considera en tono bromista «como el único brasileño al que no le gustaba jugar al fútbol» en su infancia, remarcó como fue su primer contacto con el mundo del motor. «Mi padre era periodista y con 5 años me llevó a Interlagos y me gustó mucho. Desde los 5 años soñaba con ser un día piloto. Mi hermano empezó antes que yo y empecé con la mot a los 14 años porque en Brasil los karts no se podían coger hasta los 17», señaló, apuntando que otros pilotos como Senna o Nelson Piquet «venían del kart».

Ahora, espera que en poco tiempo su apellido vuelva a sonar en la F-1, aunque ya lo hace en otras disciplinas gracias a sus nietos Pietro y Enzo. «Pietro va a competir en Indianápolis este año. El año pasado pasado ganó las World Series y lo hizo muy bien, estoy muy contento de que esté en 'Indy¡ porque es un desafío y para él será muy importante. Enzo está en la Fórmula 4 y en la Academia Ferrari, y mi hijo de diez años está compitiendo en karts en Estados Unidos, Brasil, Italia e Inglaterra, es un proyecto», comentó el expiloto, que hace «dos o tres años» vivió su última gran experiencia al volante como «Gentleman Driver de Ferrari en las 6 Horas de Interlagos». «Me gustó mucho», sentenció siempre sonriente.