Lorenzo: «He cometido errores en todas las vueltas»

El piloto español Jorge Lorenzo (Yamaha) ha reconocido haber cometido «algunos errores» en todas las vueltas que ha realizado en la sesión clasificatoria del Gran Premio de Austria celebrada este sábado, en la que ha finalizado en tercera posición.

«No ha sido suficiente para hacer la 'pole position' porque las tres vueltas han sido muy similares, siempre cometiendo algún error en todas las vueltas», explicó el tricampeón del mundo de la categoría reina en declaraciones a Movistar MotoGP.

«No me ha salido la vuelta perfecta, pero está muy bien la posición y sobre todo, hemos ido dando pequeños pasos adelante para mejorar la moto durante todas las sesiones», continuó.

Lorenzo admitió también no haber pilotado correctamente con el primero de los neumáticos tras haberse equivocado «en muchas frenadas». «Con el primer neumático no he pilotado muy bien. Me he equivocado en muchas frenadas así que me he tenido que centrar un poco más en el segundo neumático», puntualizó el mallorquín.

«He intentado frenar un poco antes para no pasarme de frenada, y ha ido un poco mejor, he bajado cuatro décimas con respecto a esta mañana», añadió Jorge Lorenzo, que solo se vio superado por su compañero, el italiano Andrea Dovizioso y por un Marc Márquez (Repsol Honda) que logró su tercera pole consecutiva y la septuagésima de su carrera, ampliando así su récord como el mejor de la historia en esta faceta.