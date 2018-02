Marc Márquez celebra cumpleaños y mejor tiempo

El español Marc Márquez (Repsol Honda Team) celebra su 25 cumpleaños con el mejor tiempo de la segunda jornada de entrenamientos libres de MotoGP en Buriram (Tailandia), el primero por debajo del minuto y medio.

Márquez ha parado el reloj en 1:29.969, ocho décimas más rápido que el mejor tiempo de la jornada anterior, una marca que han superado hasta once pilotos. Después de la toma de contacto del viernes, en la que los pilotos de MotoGP se centraron en afinar la puesta a punto para este nuevo circuito que el Mundial visitará en el mes de octubre, la situación entre los diez primeros se mantiene muy similar, con motos de cuatro marcas distintas y con cuatro Ducati entre las más rápidas.

Detrás de Márquez acabaron Dani Pedrosa (1:30.127) y el australiano Jack Miller (1:30.185) que cerraron las posiciones virtuales de podio de este segundo día de entrenamientos.

Cuarto ha sido Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP) con 1:30.274, mientras que Álex Rins (Team SUZUKI ECSTAR), con 1:30.446 y Jorge Lorenzo (Ducati Team), con 1:30.729, finalizaron en séptima y décima posición, respectivamente.

¡Hoy es el 25 cumpleaños de @marcmarquez93 ! ¡Felicidades campeón! ¡Disfruta de tu día haciendo lo que más te gusta! ????????

Today is marc's birthday! 25 years old... Congrats! Enjoy your day doing what you love! #Happy25MM93 #IAM93 #MM93 ????@box_repsol @HRC_MotoGP pic.twitter.com/DSEP0g9qbD