Joan Mir, en Palma: «Es un sueño ir a Suzuki»

Joan Mir rebosa felicidad por los cuatros costados. Días después de confirmarse su salto a MotoGP la próxima temporada para subirse a una Suzuki, ha visitado su Palma natal.

Durante un acto promocional en el concesionario Dainese en el Polígono de Son Castelló, Joan Mir afirmó haber cumplido «un sueño» con su incorporación a la escudería japonesa. «Nuestro objetivo este año era hacerlo hacerlo bien en Moto2 para intentar llegar a optar a un lugar en la máxima categoría», explicó minutos antes de hacer felices a una multitud de fans que se citaron en la Vía Asima.

La progresión del joven piloto mallorquín es meteórica. «En mi cuarto año en el Mundial poder pilotar la temporada que viene en MotoGP es impresionante. Hace un año y medio no lo podía imaginar. Ni en Suzuki ni en ninguna otra», asegura.

Sobre la idoneidad de dar el salto con tan solo seis carreras disputadas en Moto2, Mir no titubea. «La adaptacion a una categoría nueva como Moto2 está siendo muy buena. Me siento preparado para dar el salto a MotoGP. Con la proyección que llevo este año, luchando por victorias, no tenemos que parar tenemos que ir hacia arriba», subraya.

El próximo año compartirá parrilla con otro mallorquín como Jorge Lorenzo y, como él apunta, con Valenti Rossi, su ídolo. «La verdad es que de momento no quiero pensarlo, pero cuando llegue el momento será brutal estar con gente como Lorenzo o Rossi», confiesa con una sonrisa de oreja a oreja.

Este año, el de su debut en Moto2, las cosas no podrían ir mejor: dos podios en seis carreras. La próxima cita del mundial será en Montmeló, circuito que conoce bien. Aun así guarda cautela. «Cada carrera que pasa estoy más cerca de ganar, pero no quiero tener prisa ni correr de más. Quiero seguir así, tranquilo», apunta.

Son días difíciles para el motociclismo español tras la muerte del joven de 14 años Andreas Pérez y Joan Mir quiso solidarizarse con los allegados del piloto. «Es un desastre que muera alguien tan joven en un circuito. Solo me queda mandarle todo el apoyo a su familia», concluye.