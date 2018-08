Las condiciones de la pista obligan a retrasar el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP

Las condiciones del circuito de Silverstone, tras realizar todos los pilotos la vuelta de formación para el Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP, ha obligado a retrasar la salida de la carrera.

La lluvia caída en las últimas horas y el drenaje del circuito han obligado a posponer el comienzo de la prueba.

RACE DIRECTION UPDATE ⚠️



Racing can only take place today under safe conditions. There is no option to hold the #BritishGP tomorrow.



A decision on if and when will be made ASAP#MotoGP