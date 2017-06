Damià Seguí anuncia el fin del proyecto del Can Ventura Palma

El tercer proyecto de Damià Seguí ha llegado a su fin. Tras cerrar un curso perfecto en su estreno en la Superliga Masculina, el veterano dirigente, a punto de cumplir 82 años, ha decidido poner fin al proyecto del Can Ventura Palma, flamante campeón de la Superliga y de la Copa del Rey. Seguí confirmó este jueves este extremo a Ultima Hora, argumentando «motivos de salud» que le han llevado a tomar una decisión tan drástica, más cuando se estaba planificando ya la próxima temporada de la mano del técnico, Marcos Dreyer, toda vez que se había renunciado a Europa.

«Me sabe muy mal dejarlo, pero es una causa de fuerza mayor. Se acabó. No puedo ir contra la opinión de los médicos. El mes que viene cumpliré 82 años y lo primero es lo primero», explicaba desde su domicilio el propio Seguí, que confirmó su retirada del proyecto. «El club desaparece como tal, lo dejo definitivamente y lo anunciaré a las personas que nos han ayudado. Damià Seguí y Can Ventura no seguirán», reiteró.

La sorprendente decisión del carismático empresario y dirigente deportivo causó enorme impacto en el equipo, cuyo técnico y jugadores fueron conociendo a lo largo de la jornada de este jueves la noticia.