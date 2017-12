Conde Nadal

En Manacor ya reposan dos réplicas del Trofeo Conde de Godó. Rafael Nadal recibió este lunes una nueva copa del emblemático torneo barcelonés para dar más brillo a su espectacular museo, donde también lucen las diez miniaturas de una cita «muy especial» junto a todos los grandes logros del mallorquín.

El número uno del mundo agradeció la presencia en la Rafa Nadal Academy by Movistar del presidente del Real Club Tenis Barcelona, Albert Agustí, y de Javier Godó, conde de Godó, para hacerle entrega de una nueva réplica del torneo. «Me hace mucha ilusión este segundo trofeo, pero el tercero no va a llegar. No me veo cinco años más», dijo entre risas.

«Para los españoles el Godó es un torneo marcado dentro de nuestro calendario y personalmente ganar diez veces es algo que no hubiera imaginado. Estoy feliz y agradecido al club y a todos los que trabajan en el torneo por hacernos sentir como en casa», apuntó Nadal. «Formo parte del club desde los 12 años y estoy muy agradecido por todo. Es un día especial y bonito y seguro que este trofeo estará en un lugar de mucho privilegio en este museo porque así lo merece», concluyó.

Javier Godó también apreció la entrega como «muy especial» y provocó la sonrisa de los asistentes al desvelar que «siempre recordaré que intentamos blindar la copa y no dar más, pero fue imposible; establecimos unas reglas y no dio ningún resultado porque seguiste ganando. Espero que este año también la ganes».

«Van a venir más, prepararemos otra», manifestó el presidente del RCTB-1899, Albert Agustí, en presencia de la familia del mallorquín en un acto privado en Manacor.

Nadal ya tenía una réplica en sus vitrinas tras conquistar el torneo de forma consecutiva entre 2005 y 2009 y recibió de nuevo la copa de 13 kilogramos de peso tras conseguir este año su décimo título que se unió a sus victorias en las ediciones de 2011, 2012, 2013 y 2016.