Rafa Nadal se da de baja en Brisbane por no estar «listo todavía»

El tenista mallorquín Rafa Nadal anunció que no competirá tampoco en el torneo de Brisbane (Australia), puntuable para la ATP y que abre este domingo la campaña, por no estar «listo todavía» tras el largo 2017 y el «inicio tardío» en su preparación para 2018, por lo que afrontará el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada sin ningún partido oficial disputado.

El número uno del mundo cerró la campaña pasada en las Finales de la ATP de Londres, de las que se retiró tras perder su primer partido ante el belga David Goffin y sentir molestias en su rodilla. El balear tenía previsto volver a la acción en la exhibición de Abu Dabi, pero la semana pasada decidió no acudir por el mismo motivo que ahora.

«Lamento anunciar que no voy a venir a Brisbane este año. Mi intención era jugar, pero todavía no estoy listo después de la larga temporada del año pasado y el inicio tardío de mi preparación», escribió Nadal en sus redes sociales.

I am sorry to announce I won’t be coming to Brisbane this year. My intention was to play but I am still not ready after last year’s long season and the late start of my preparation.

I had a great time there and it was a great start to the month I spent in Australia