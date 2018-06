Toni Nadal: «Luchar por el número uno no es el objetivo de Rafa»

Toni Nadal, tío y exentrenador del once veces ganador del torneo de Roland Garros, Rafael Nadal, ha afirmado este domingo que su sobrino «no hará nada para luchar por el número uno» del tenis mundial, condición que le arrebató este sábado el suizo Roger Federer al proclamarse finalista en Stuttgart.



«Ese no es su objetivo, no es su lucha, para nada», ha señalado Toni Nadal este domingo durante la presentación del III Mallorca Open, torneo de la WTA que dirige, en el Club de Tenis Santa Ponça (Calvià), sede de los partidos sobre hierba natural.



«Ahora no es igual que cuando era joven, tenía algo más de 20 años y se jugaba un torneo más. Él hará lo que considere mejor para su cuerpo, jugará bien los torneos que haya decidido jugar bien, y al final, a veces un esfuerzo de más, momentáneamente te puede ir bien, pero no a la larga», ha añadido.



Toni Nadal, que ha comparecido junto a la jugadora bielorrusa Victoria Azarenka, ha explicado que su pupilo le dijo un día que su objetivo «no es ir detrás del número uno, aunque si viene, perfecto».



Y con respecto a que dos jugadores que ya han superado la barrera de los treinta años continúen alternándose en la cima del tenis, dijo que este deporte «ha cambiado».



«Hay una generación diferente, que empuja, es diferente conceptualmente. Después, el tenis ha evolucionado a un deporte más rápido y eso hace que no necesites correr tanto para estar allí, con lo cual se alargan tus prestaciones», ha indicado.



«No es solo un tema de Federer, que va a cumplir 37 años, y Rafael que tiene 32. Si las lesiones no lo impiden, y vemos que hay bastantes tenistas lesionados, todo eso cambia, pero al final, como juegas a dos o tres golpes, no necesitas correr tanto», ha precisado.



Nadal ha destacado la importancia que el Mallorca Open tiene para la actividad turística de la isla y ha elogiado la «enorme calidad de las jugadoras» inscritas, que ya se están ejercitando en las pistas de hierba de Santa Ponça.



«El torneo se presenta bien, ya lo veremos en estos días. La venta de entradas ha ido bastante mejor que otros años, y confiamos en que la gente se anime», ha subrayado.



Toni Nadal, asimismo, ha solicitado a las autoridades deportivas del país, y especialmente a la Federación Española de Tenis, «más apoyo» para el Mallorca Open, «el único torneo femenino de nivel que hay en España», ha indicado.

Victoria Azarenka, por su parte, se ha mostrado «feliz» de regresar junto a su familia a la isla y al Mallorca Open, «un torneo muy especial para preparar la temporada en hierba natural», ha señalado.