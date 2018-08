Nadal doblega a un complicado Khachanov y avanza en el US Open

El mallorquín Rafa Nadal ha superado a un complicado Karen Khachanov por 5-7, 7-5 7-6 (7) y 7-6 (3) para meterse en los octavos de final del Abierto de los Estados Unidos.

El número uno del mundo ha tenido que desplegar su mejor juego para poder imponerse al joven tenista ruso, que ha llevado a Nadal al límite en cada set.

El manacorí se enfrentará en octavos de final al georgiano Nikolos Basilashvili.

