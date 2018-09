Rafael Nadal asegura que en sus conquistas en los grandes torneos siempre suele aparecer un partido que sirve para hacer un click, un partido que le coloca en el nivel de juego y mentalidad que le hace sentirse capaz de abrazar el título. Por ahora ese encuentro aún no ha llegado tras haber avanzado con golpes de supervivencia antes de plantarse en los cuartos de final, donde le espera un Dominic Thiem que no le dejará más opción que ofrecer su mejor cara.

Con el objetivo cumplido de situarse en la segunda ronda del torneo, el número uno tendrá que avanzar a otro nivel para acabar con la resistencia del austríaco. Ha sabido encontrar soluciones para superar la emboscada de Khachanov y salir del atasco en el que entró para cerrar el partido ante Basilashvili, pero necesita añadir más agresividad a su juego. Ante Thiem no le bastará con sobrevivir.

La mejor noticia es que ha desaparecido el vendaje de la rodilla que lució en su partido de tercera ronda. El manacorí mantiene a raya el dolor, con el que se ha habituado a convivir durante muchos años de su carrera, y el hecho de seguir adelante deja constancia de que esta en condiciones de presentar batalla hasta el fional. Ante Dominic Thiem le llega su momento para un partido en los que hace click. No le queda otra para activar el modo campeón.