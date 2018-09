Rafael Nadal regresa a la sesión nocturna del US Open

El mallorquín Rafael Nadal se medirá al austríaco Dominic Thiem no antes de las tres de la madrugada del martes al miércoles. El manacorí regresa de esta forma a la sesión nocturna del US Open, que abrirán Serena Williams y Karolina Pliskova, a las siete de la tarde hora local, la una de la madrugada horario peninsular español. A la conclusión, no antes de las 03.00 hora española, será el turno para Nadal y Thiem.