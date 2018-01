Logicaltramp recupera el repertorio del buque insignia del rock progresivo

La energía y convicción que transmiten sobre el escenario es tal que, aseguran, conmovió al mismísimo Roger Hodgson –vocalista de la formación original de Supertramp–, quien no dudó en darles su bendición. Hechas las presentaciones, huelga añadir que Logicaltramp está considerada como una de las mejores bandas tributo al que, para muchos, es el buque insignia del rock progresivo. Y con esa energía y convicción llevan más de una década subidos a un escenario, rindiendo pleitesía a la formación británica. Lo podrán comprobar este próximo domingo 7 de enero, a las 19.00, en el Auditòrium de Palma.

Apoyados en espectaculares proyecciones de vídeo, los covers de Logicaltramp recuperan la obra esencial de Supertramp con una increíble fidelidad al sonido original. Cada una de sus actuaciones deriva en una experiencia mágica, en un viaje que retrotrae al público a la época dorada del rock progresivo, siendo lo más parecido y cercano a un concierto de la formación clásica de Supertramp que hoy puede verse sobre un escenario.

El show, de dos horas de duración, incluye reconocidos éxitos como Dreamer, Give a Little Bit o The Logical Song, canciones épicas de sus discos más populares, pero también algunas rarezas musicales para los más fans y un repaso especial a varios cortes del álbum Crime of the Century (1974), trabajo clave en la trayectoria de Supertramp, pues les catapultó a la fama.

En suma, completan un homenaje apasionado a las composiciones del dúo Davies/Hodgson, de contrastada eficacia, pues Logicaltramp se ha fogueado tocando ante miles de espectadores por toda Europa, y su puesta en escena ha sido valorada muy positivamente por la crítica internacional.