Hoteleros de la Platja de Palma critican el abandono de las administraciones

Los hoteleros de la Platja de Palma denuncian que han invertido más de 1.100 millones en la zona y que las administraciones, en cambio, no han cumplido sus compromisos: ni se encargan de actuaciones básicas de mantenimiento como la reparación del pavimento, velar por el buen estado del mobiliario urbano o limpiar pintadas.

La gerente y la secretaria de la Asociación Hotelera de la Platja de Palma, Patricia Lliteras e Isabel Vidal, muestran en un paseo por la Platja de Palma los contrastes entre los hoteles de lujo, algunos de nueva construcción, y el abandono de la vía pública.

Los hoteleros aseguran que los turistas se quejan de la degradación que sufre la zona, que no se corresponde con la calidad que ellos ofrecen en sus instalaciones. «Las administraciones públicas no han realizado inversiones en Platja de Palma, pero tampoco el mantenimiento básico», reprocha el presidente de la Asociación Hotelera de Platja de Palma, Francisco Marín. En este punto, recuerda que durante 14 años estuvo funcionando el Consorci de la Platja de Palma, en el que se encontraban todas las administraciones públicas con competencias, pero «sus actuaciones fueron nulas» y fue disuelto. «Ahora estamos en manos de dos ayuntamientos, los de Palma y Llucmajor, y dicen que no tienen presupuesto», lamenta.

La iluminación de la primera línea de la Platja de Palma es una de las principales críticas. El año pasado se quedó a oscuras y la presión de los vecinos logró que las administraciones diesen una respuesta provisional, mientras llegaba la solución definitiva; aún siguen a la espera. «La iluminación provisional va camino de estar una segunda temporada», advierte.

Otra de las quejas más reiteradas es el mal estado del pavimento, especialmente el de la segunda línea. «Clama al cielo», recrimina el representante de los hoteleros. «Hay zonas donde el desnivel es preocupante y cada 20 metros hay un bache».