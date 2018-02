Europa avala el veto de Baleares a la entrada de vehículos diésel en 2025

Europa aprueba los planes del Govern de prohibir la entrada de vehículos diésel en las Islas a partir de 2025, así como de gasolina diez años más tarde. Así lo trasladó el comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, al conseller d’Energia, Marc Pons, y al director general d’Energia, Joan Groizard, en una reunión mantenida ayer por la tarde en Bruselas, en el transcurso de la cual le presentaron en borrador del anteproyecto de ley sobre el cambio climático.

«Hay una coincidencia de objetivos: la descarbonización de la economía europea para 2050», dijo Pons, tras dos horas de reunión con el comisario, durante las que se abordaron todos los puntos que contempla la futura norma balear. Respecto del veto a los vehículos diésel, Pons indicó que Arias Cañete no puso ninguna objeción, y que el comisario recordó que en ciudades europeas como París ya se han puesto límites en este sentido. «No va a cuestionar este tipo de decisiones que son de ámbito municipal o autonómico», manifestó el conseller, quien recordó que la ley no prohibirá su venta precisamente para no invadir competencias europeas.

Ayudas

Otro tema que se trató fue el punto que prevé que las flotas de rent a car incorporen vehículos eléctricos desde 2020 en una proporción que irá desde un 2 % ese año al 100 % en 2035. En este sentido, Pons aseguró que Cañete se refirió a un paquete de 800 millones para construir la infraestructura necesaria para los coches eléctricos, como puntos de carga.