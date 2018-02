Los hoteleros y vecinos de la Playa de Palma piden más seguridad

La plataforma de vecinos y hoteleros de la Playa de Palma solicitará una reunión a tres bandas con la Policía Nacional y la Local con la finalidad de mejorar la seguridad de la zona de cara a la próxima temporada turística.

La citada plataforma se reunió este martes con la regidora de Seguretat Ciutadana, Angèlica Pastor, y abordaron este asunto, así como la aprobación de la ordenanza cívica en la que están trabajando. No obstante, la regidora precisó que aún no está acordada con el equipo de gobierno, por lo que no quiso darles ningún borrador.

La portavoz de la plataforma antidelincuencia de la Playa de Palma, Ana Rodríguez, manifestó que el encuentro había sido muy positivo y aseguró que había visto a la regidora Pastor «muy comprometida» y con ganas de tomar medidas para mejorar la seguridad de uno de los principales destinos turísticos de Balears.

No obstante, Rodríguez precisó que es fundamental que se haga cumplir la futura ordenanza, ya que en caso contrario no servirá de nada, como ha ocurrido con otras que han estado en vigor con anterioridad.

Los hoteleros y vecinos reclaman más presencia policial en la Playa de Palma, ya que consideran que tendría un efecto disuasorio que evitaría que se cometiesen conductas incívicas y prácticas ilegales.