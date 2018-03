Palma vive las primeras concentraciones con motivo del Día de la Mujer

Palma vive las primeras concentraciones con motivo del Día Internacional de la Mujer. Así, sobre las 11.30 horas ha llegado una carvana de ciclistas y moteras a la plaza de Cort.

Posteriormente, el Moviment Feminista realizará una concentración en esa misma plaza conjuntamente con el colectivo de mujeres periodistas.

Unas 200 personas se han concentrado en la plaza de España de Palma para reclamar igualdad entre hombres y mujeres en la primera de las veinte concentraciones organizadas para este jueves en Baleares por los sindicatos CCOO y UGT.

Durante el acto, la secretaria de acción sindical y políticas sociales de CCOO, Eva Cerdeiriña, ha augurado un «éxito» de participación y ha asegurado que este jueves «va a marcar un antes y un después en la lucha de los derechos de las mujeres».

Las reivindicaciones finalizarán con una concentración este jueves a partir de las 19.00 horas, que partirá de la plaza de la Porta Pintada.

La jornada de huelga ha sido convocada en las Islas por los colectivos feministas, con el apoyo de los sindicatos CCOO, UGT, USO, STEI-i,CGT y los partidos políticos PSIB-PSOE, Podem, Més per Mallorca, Més per Menorca, Esquerra Unida y Gent per Formentera.

Representantes del PP y Ciudadanos han anunciado que acudirán a la manifestación unitaria, pero que no secundarán la jornada de huelga.

Durante la mañana se han realizado otras convocatorias en muchos otros puntos de Mallorca.