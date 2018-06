Se suspende la Cena en Blanco tras 9 años fiel a su cita

Tras nueve años fiel a su cita, la Cena en Blanco, que se celebraba en distintos enclaves de Palma, se suspende este año.

Así lo confirma en su cuenta de Facebook, «parece que el Ajuntament de Palma no le parece tan buena idea. Lamentablemente nos vemos en la obligación de suspender la que sería la novena edición de la Cena en Blanco en nuestra ciudad, al no conseguir los permisos necesarios. Desde la organización solo solicitamos al Ajuntament en permiso de ocupación de la vía publica y que nos ayuden con algunas sillas y mesas de su departamento de infraestructuras. Pero no considera adecuada esta actividad».

La respuesta de algunos de los asistentes habituales a dicha cena ha sido rotunda y crítica con el consistorio palmesano. «Incomprensible en un consistorio tan abierto y consecuente con los deseos de ciudadanía», «Pues es una faena, porque es una velada muy agradable y con un ambiente muy sano. La gente al final recoge la basura que genera y lo deja todo limpio», «El sitio se ha dejado siempre mas limpio de cómo estaba», «No me lo puedo creer. ¿Qué les parece tan mal? ¿Que la gente se arregle y se divierta un poco? Increíble», o «Vaya Ayuntamiento!!! Están aburrido y se dedican a prohibir y jorobar al pueblo que paga sus nóminas con sus impuestos» son algunas de los comentarios que la gente ha dejado en la red social en torno a este tema.