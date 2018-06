Ensenyat plantea tras su triunfo disolver el PSM e Iniciativa Verds

El presidente del Consell de Mallorca y ganador claro de las primarias de Més, Miquel Ensenyat, se mostró partidario de trasladar al futuro Govern, «que aspiro a presidir», la fórmula de la institución insular: un gobierno de varias formaciones donde «todo se pacta», dijo.

Ensenyat defendió la pluralidad y afirmó que «desde ya mismo» habrá que ir constituyendo «equipos plurales, de personas capaces» que se tendrían que incorporar a las listas. Señaló que ahora ya ocupan puestos de segundo nivel en las instituciones y que «tienen que dar un paso adelante». El presidente del Consell entiende que «Més es un proyecto único» y que el siguiente paso, en línea con lo que había planteado el alcalde de Palma, Antoni Noguera, de ir rebajando el protagonismo de las direcciones del PSM e IniciativaVerds (que aún existen formalmente), es la disolución.

«Yo iría más allá, creo que lo que hay que hacer es disolver el PSM e Iniciativa, eso es lo que todos nos piden», dijo para matizar que no es una propuesta inmediata pero sí «necesaria».

«Igual tiene que pasar un poco de tiempo, pero tarde o temprano llegará porque no hay otra alternativa», dijo.

La hora de la «unidad»

En su conversación con este diario, Ensenyat utilizó varias veces la palabra «unidad». Elogió a Fina Santiago y dijo que «está haciendo un trabajo extraordinario». Será la número dos de la lista, como quedó establecido cuando se optó por esta fórmula de primarias. «Sí, es cierto que las primarias a veces resultan incómodas, pues te obligan a elegir. Quizá por eso sólo votó el 53% del censo, porque la gente no quería verse forzada a elegir. Me lo comentaba un militante el día de la votación, es como si preguntaras si quieres más a mamá o a papá», indicó Ensenyat que ayer se pasó el día entre Sóller, «en la paella familiar de los domingos, «a la que no pienso renunciar», y Manacor, donde asistió a las carreras de caballos.

Después de las elecciones

La propuesta de disolver PSM e IniciativaVerds, que en 2013 dieron origen a Més, no es estrictamente una novedad aunque ayer cobró más fuerza. Lo recordaba Bel Busquets, que se impuso a Guillem Balboa y será la número uno al Consell de Mallorca. Busquets, que es secretaria general del PSM, dijo que «es algo que hemos hablado otras veces pero ahora no hay un congreso a la vista, acabamos de celebrar uno y se podrá plantear en el próximo, cuando ya hayan pasado las elecciones, que ahora es nuestro objetivo más importante», dijo la también vicepresidenta y consellera del Govern. Busquets reiteró que «lo importante es que sólo hay un Més y con un mismo objetivo».

Fina Santiago también consideró oportuno posponer el debate para después de las elecciones. «Lo hemos hablado muchas veces, las siglas tienen que desaparecer», indicó la consellera de Serveis Socials.

Este diario quiso contactar ayer con Guillem Balboa, pero no respondió al teléfono. La noche antes, igual que Ensenyat, Santiago y Busquets, el alcalde de Alaró había mostrado su confianza en concretar un único proyecto y dejar de lado las divisiones.

Santiago afirma que «esperaba más» y que su resultado no ha sido positivo

La consellera de Serveis Socials, Fina Santiago, dijo a este diario que «los resultados no han sido positivos» y que «esperaba más». Añadió que para estar plenamente satisfecha y considerar el resultado «un éxito» tendría que haber llegado al 40% y que se quedó en el 31%. Sobre el hecho de haber sacado menos votos reales y porcentajes que Guillem Balboa, aseguró que el alcalde Alaró «era la novedad».

Santiago señala que «lo importante es ahora el proyecto de Més» y que hay que prepararse ya para la campaña electoral y ofrecer una alternativa «sólida» frente al Partido Popular y Ciudadanos. La consellera interpreta que en el porcentaje del 31% que logró «hay mucha pluralidad».