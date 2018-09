Cort ve excesivo pagar un millón a Red Eléctrica por las torres de Son Puig

Los técnicos del Ajuntament de Palma consideran que los 1.098.000 euros que reclama Red Eléctrica de España (REE) por modificar el proyecto de las torres de alta tensión de Son Puig, y evitar que estén tan cerca de las viviendas, es excesivo. El teniente de alcalde de Urbanisme i Habitatge Digne, José Hila, explica que «los técnicos han revisado el proyecto de REE y hay partidas que no tiene que pagar el Ajuntament». No obstante, precisa que se lo han trasladado de forma verbal.

Hila tiene previsto reunirse con REE para intentar rebajar lo máximo posible la cuantía que debe pagar Cort para suprimir la torre 14 (la más cercana a las viviendas) y desplazar la número 13 hacia el camino del cementerio. De este modo, se podrá alejar de las casas, pero será necesario incrementar el tramo soterrado en 310 metros.

Justificación

El titular d’Urbanisme no quiere cifrar el dinero que está dispuesto a pagar el Consistorio, ya que considera que todo esto se debe negociar. No obstante, sí precisa que los técnicos no pueden aprobar el pago de los 1.098.000 euros porque hay partidas que la eléctrica imputa al Consistorio sin corresponderle.

Pese a todo ello, Hila es optimista y confía en que este asunto pueda resolverse de forma satisfactoria. El Ajuntament lo pagará con la Ley de Capitalidad o la ecotasa.

Los vecinos realizaron una importante campaña de protestas y concienciación social para alejar lo máximo posible las torres de sus viviendas. Hasta el momento han logrado desplazar la más cercana, pero reclaman el cambio total de trazado de todas las torres, ya que atraviesan una zona de la Serra de Tramuntana declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En este caso, las negociaciones las llevan el Consell de Mallorca y la Secretaría de Estado de Cultura.