PEUGEOT amplía la gama 308

Peugeot incrementa su ya de por sí extensa gama 308 con la llegada de dos interesantes motorizaciones que destacan por sus brillantes prestaciones y reducidos consumos. Se trata del Pure Tech 130 S&S gasolina y el BlueHDi 1,6 130 S&S diésel. Dos variantes que equipan una nueva caja de cambios de 6 relaciones y que cumplen la normativa de emisiones que entrarán en vigor en el año 2019 y 2020.

Comenzando por el Pure Tech 130 S&S, la firma del león apuesta por ofrecer una versión gasolina muy equilibrada y de excelente rendimiento para competir en un mercado en el que este combustible gana terreno día a día. Uno de sus aspectos más destacados es la incorporación del novedoso filtro de partículas de gasolina, que reduce las emisiones de partículas con una eficacia de filtrado que supera el 75 %. Internamente, ha sufrido una evolución profunda, para permitir una reducción de las emisiones en cualquier situación, tratándolas tanto en su origen como en el sistema de escape. El resultado, mejora en prestaciones, con un mayor dinamismo y un menor consumo.

En cuanto a la variante diésel, el 308 es el primer modelo de la marca que introduce el nuevo propulsor 1.6 BlueHDi. Un motor que ofrece incluso un rendimiento superior a un dos litros –130 cv en vez de 120 cv del anterior BlueHdi– y además un nivel de consumos y emisiones notablemente inferior. La potencia se mantiene a alto régimen, gracias a la nueva culata de 16 válvulas, que proporciona sensaciones de conducción similares a las de los motores de gasolina. Consume entre un 4 % y un 6 % menos que su antecesor gracias a la reducción de la cilindrada, a un nuevo intercambiador de alta eficacia y a un sistema de combustión inédito.

Otro aspecto a resaltar se centra en el poderoso motor diésel BlueHDi 180 S&S que monta el nuevo Peugeot 308 GT y que ahora incorpora la caja de cambios automática EAT8 de nueva generación, desarrollada en colaboración con el especialista japonés Aisin.

Esta nueva caja de cambios automática, además de ofrecer 8 velocidades, llama la atención por su nivel de confort espectacular, gracias a la optimización en los cambios de par entre el motor y la caja, que reduce los saltos de régimen en cada cambio de relación. El nuevo mando Shift and Park by Wire destaca por su uso sencillo e intuitivo, gracias a una palanca eléctrica y ergonómica que no requiere esfuerzo para moverlo. Las levas en el volante, de serie, permiten cambios de relación en modo manual sin perder la función automática. Por último, para garantizar una mayor seguridad, la función Park se activa automáticamente al apagar el motor. Unas novedades que hacen todavía más interesante la gama Peugeot 308 y que le permitirán seguir compitiendo con las máximas garantías. Y ahora con una campaña promocional de unos 4.000 euros.