El diseño exterior del nuevo XV sigue teniendo el inconfundible sello de Subaru, con una acertada combinación de estilo urbano y SUV, elegante, deportivo y robusto al mismo tiempo. La parrilla hexagonal, las líneas más afiladas, estilizadas y deportivas, las protecciones en los pasos de rueda o en los paragolpes que enfatizan su potencial fuera del asfalto, el tono negro en los detalles del frontal refuerzan su deportiva practicidad sin perder su estética SUV. El concepto de diseño interior del nuevo SUBARU XV es, a la vez, audaz y refinado. Materiales de mejor calidad, detalles más prácticos y cómodos, formas más dinámicas, asientos más confortables y seguros… la calidad visual y real del habitáculo ha mejorado de manera exponencial, pero también lo ha hecho la habitabilidad y la practicidad.

En cuanto a ergonomía y conectividad, el puesto de conducción se ha organizado para facilitar la labor al conductor, con mandos, instrumentos, relojes y pantallas fáciles de usar, leer e interpretar. Asimismo, el nuevo Subaru XV está equipado con un nuevo sistema multimedia y de infoentretenimiento de última generación con Apple Car Play y Android Auto de serie.

Hay dos motores disponibles, ambos de gasolina de 4 cilindros y configuración boxer longitudinal. Los dos disponen de sistema Auto Stop Start, lo que contribuye a reducir consumo y emisiones. El primero de ellos es un 1.6 de 114 CV y el segundo un 2.0 de 156 CV. Los dos motores van unidos al cambio de variador continuo CVT Lineartronic. La versión diesel se mantendrá algunos meses.

El nuevo XV ofrece 5 versiones con 4 niveles de acabado: Sport, Sport Plus y Executive para el 1.6 y Sport Plus y Executive Plus para el 2.0. El completo equipamiento de serie en todas las versiones desde el acabado Sport incluye: sistema de ayuda a la conducción EyeSight, Symmetrical AWD con X-Mode y control de descenso, Cambio automático lineatronic, control dinámico del vehículo VDC, climatizador automático con filtro antipolvo, 7 airbags incluido el de rodilla para el conductor, llantas de aleación, Start&Stop, asientos delanteros calefactables, sistema de información y entretenimiento Subaru Starlink con pantalla LCD de 6,3” con 4 altavoces, compatible con Apple Car Play y Android Auto y conexión Bluetooth, reconocimiento por voz Siri Eyes Free, control de crucero adaptativo, freno de mano eléctrico con ayuda al arranque en cuesta, volante multifunción con mandos de control de audio, sensores de luces y de lluvia, Bluetooth, conectores USB y auxiliar, ordenador de a bordo y respaldos traseros plegables 60:40.

El acabado Sport Plus aplicable al motor 1.6 y 2.0 añaden sistema de información y entretenimiento pantalla central de 8” con equipo de audio con 6 altavoces, llantas de 18 pulgadas en la versión con motor 2.0, cámara de visión trasera, faros delanteros y traseros LED con función adaptativa los delanteros, luces led diurnas delanteras, climatizador bizona, retrovisores eléctricos plegables, ventanillas traseras tintadas, barras de techo, pedales de aluminio, volante y palanca de cambios forrados en cuero con costuras naranjas, espejos de cortesía para conductor y acompañante, reposabrazos trasero con dos posavasos, climatizador dual con filtro antipolvo con ajuste por voz, 4 puertos USB y cuadro multifunción superior.

El acabado Executive solo aplicable al motor 1.6 incluye sistema de detección de vehículo trasero y ángulo muerto SRVD, asistente de haz de luz HBA, llave de acceso inteligente con botón de arranque y acceso mediante código PIN. Por su parte, el acabado tope de gama Executive Plus aplicable al motor 2.0 añade techo solar eléctrico, asientos de cuero con costuras naranjas y asiento del conductor ajustable eléctricamente en ocho posiciones. Por último, las versiones con motor 2.0 cuentan con llantas de aleación de 18” (17” para los 1.6) y cambio Lineartronic con levas en el volante y 7 marchas.