Un encanto de coche

Barnaby Angle es un joven británico que decidió hace años instalarse en nuestra Isla para cambiar el frío de Inglaterra por las buenas temperaturas de Mallorca. Barnaby tiene dos pasiones en su vida: su perro Bishop y su coche, un Triunph GT6 MK-III de 1973 que adquirió hace ya más de una década, y con el que se siente muy compenetrado.Nuestro interlocutor no puede disimular que este vehículo es el coche de su vida. Lo buscó hasta que lo encontró. Fue en su país y después se lo trajo a Mallorca donde reside habitualmente desde hace tiempo. Comenta que tiene bastantes nociones de mecánica y que no deja que nadie toque su vehículo. Él personalmente realiza todas las reparaciones que necesita y si requiere alguna pieza que tenga que sustituir, no hay problema de repuestos, acude a su país o las consigue a través de internet.



CUIDADO AL DETALLE

Barnaby no es un coleccionista. Asegura que se necesita mucho dinero para poder conseguir una buena colección de coches y ese no es su caso. Sólo tiene este modelo porque realmente le ilusionaba tener uno y además tuvo la oportunidad de conseguirlo a buen precio y él mismo ha realizado todas las reparaciones que necesitaba su coche.

Además, recuerda que el coche no utiliza a diario; de hecho no tiene otro vehículo, aunque reconoce que no le hace muchos kilómetros ya que al vivir en el Port d’Andratx en muchas ocasiones no es necesario coger el coche para desplazarse de un lugar a otro, simplemente caminando puede llegar a muchos lugares. De ahí que no haga kilómetros.

ILUSIÓN Y GANAS

En cuanto el vehículo, el Triumph GT6 es un coupé deportivo de 6 cilindros construido por Standard-Triumph, basado en su popular convertible Triumph Spitfire. La producción se desarrolló entre 1966 y 1973. A principios de 1963, Standard-Triumph encargó a Giovanni Michelotti que diseñara una versión GT de su Spitfire 4 recientemente presentado. El diseño del vehículo fue un éxito, pero el peso adicional de la carrocería GT dio como resultado un rendimiento extremadamente pobre de la unidad de potencia de 1.147 cc del Spitfire, y los planes para producir el Spitfire GT4 fueron archivados.

Sin embargo el diseño del prototipo Spitfire GT4 fue adoptado por el programa de carreras Triumph para la temporada de 1964. El programa de carreras Spitfire fue exitoso y a ello había que añadirle el éxito comercial del vehículo, que llevaron a Triumph a reevaluar sus planes archivados para una versión GT del Spitfire. Para superar la falta de rendimiento inherente al estilo corporal más pesado, el motor de 4 cilindros del Spitfire fue reemplazado por el motor de 6 cilindros de 2 litros (1998 cc) más potente del Triumph Vitesse (que compartía un chasis similar con el Spitfire y el Triunfo Heraldo). El automóvil fue desarrollado y refinado y finalmente lanzado como el Triumph GT6 (dejando caer el prefijo «Spitfire») para enfatizar su estilo GT y su motor de 6 cilindros.