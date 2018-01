Nuevo Nissan X-Trail

El vehículo de esta semana es el Nissan X-Trail, un modelo que empezó a comercializarse en España en el año 2000, y del cual ya van tres generaciones . Cabe decir que tuve la oportunidad de probar la primera versión del X-Trail y me convenció sobradamente.En esta ocasión, quizá por el aumento de competencia en este segmento D de vehículos SUV esperábamos un poquito más, aunque no hay duda de que se trata de un vehículo japonés de gran calidad, con una buena capacidad rutera, aunque en caminos complicados se queda un poco corto.

La versión 2017 que hemos probado es un restyling de la tercera generación del modelo, en la que se han introducido cambios, aunque bastante imperceptibles. Así, la parte delantera cuenta con una nueva parrilla con más cromados y los faros no difieren casi nada de los que tenía el modelo de esta tercera generación. La parte posterior también ha recibido pequeños cambios, que como afectan básicamente al color de las tulipas (más oscuras), quizá se percibe más fácilmente.

MOTOR

La unidad que hemos probado equipaba eldCi propulsor 1.6 que montan también los modelos de su ‘primo’ Renault. Es un motor de cuatro cilindros, 1.598 cc y 130 CV, más bien «tranquilo» ya que el chasis del vehículo admite equipos de superior potencia. Es un propulsorque sube bastante bien de vueltas, de forma enérgica, pero que cuando llega a las 4.000 r.p.m. podría ser más silencioso. Los 11 segundos que tarda para acelerar de 0 a 100 Km/h o los 186 Km/h de velocidad máxima muestran bien a las claras estas prestaciones más bien discretas, aunque suficientes para ir por carretera tranquilos efectuando adelantamientos sin problemas.

En cuanto a consumo se muestra como un vehículo muy eficiente, ya que según marca sólo consume 4’7 litros a los 100 Km de media, prestaciones que nosotros hemos elevado sólo hasta los 5’6, que es una muy buena cifra teniendo en cuenta la voluminosidad y peso del modelo.

En cuanto al comportamiento en carretera, el X-Trail monta una suspensión más bien dura, con lo que se consigue un buen paso por curva, sin prácticamente balanceos, aumentando su dinamismo de forma clara. En caminos sin asfaltar, el X-Trail hace valer su altura, pero no es un vehículo que esté pensado para caminos excesivamente complicados.

MANEJABILIDAD

El interior del X-Trail no ha sufrido a penas cambios estéticos, si bien la pantalla de la consola central se le ha quedado un poco pequeña, y no tanto en el vehículo en sí sino respecto a los modelos de la competencia. Por ejemplo Renault, marca a la que está muy unida, dispone de unas pantallas más grandes y completas, aunque en algunas ocasiones complicadas de lectura y poco intuitivas. La del X-Trail es fácil de manejar pero de pantalla pequeña. En cuanto a las tecnologías respecto a la seguridad, hay que decir que Nissan está haciendo vehículos de lo más seguros, y camina con paso firme hacia la conducción autónoma, uno de sus grandes objetivos a medio plazo.

En cuanto a la comodidad interior, el X-Trail dispone del espacio suficiente para que tres adultos vayan sentados atrás sin problemas y que los dos ocupantes de las plazas anteriores también puedan viajar cómodamente sentados. El espacio para las piernas es más que suficiente. El maletero también cuenta con una capacidad más que óptima (550 litros) para que se puedan cargar bultos de gran tamaño sin problemas.

Resumiendo, se trata de un vehículo práctico, cómodo, ‘rutero’ y de lo más seguro.