Un coche con nervio

David Alemany ya nos contó hace semanas su pasión por los Volkswagen. Tuvimos de conocer como se hizo con una furgoneta T-1, uno de sus sueños de juventud, pero nos menos sueños ilusión le hacia tener un Volkswagen Escararabo de 1959 con techo abatible. Nos cuenta que lo compró en 2007 a un hotelero de Santa Ponça y nos cuenta que estaba en muy buenas condiciones apenas la he hecho algunos cambios salvo pequeños detalles que le gustan hacer a sus coches para personalizarlo en lo posible pero siempre añadiéndole mejoras y solo hubo que retocar el tapizado del interior pues incluso la pintura casi en todo es original, sólo pequeños retoques, de mecánica casi no se le hizo nada salvo una puesta a punto.

Nos decía que una de las peculiaridades es el color del coche, un verde pastel que no fue muy utilizado por la marca y que se fabricaron en dos etapas durante el 52 y 53 y finalmente en el año 59 fecha en la que se fabricó el vehículo que nos ocupa. Lo utiliza muchos menos que la furgoneta T-1 ya que esta le permite mayor versatilidad e incluso la puede utilizar para el negocio, si buen con este coche participa en concentraciones de la marca en la Península. Además, junto con un grupo de amigos han creado una especie de asociación llamada los Dropwagen Mallorca, todos grandes aficionados a la marca alemana y comparte una gran afición en común conducir el coche con las suspensiones muy bajas.

COMPAGINAR



Le preguntamos a David como puede compaginar su trabajo en la hostelería con esta pasión y asegura que todo se puede hacer si realmente algo te gusta y buscas las formas para dedicarte a ambas cosas. No tengo demasiadas dificultades. Además reconoce que su mujer y su hijo le acompañan en estas pequeñas salidas lo que es importante para implicar a toda la familia en una entretenimiento que se puede hacer todos juntos.

Como nos comentaba cuando hablamos con el de la T-1 le gusta ponerlos máximos extras posibles al coche, una de sus principales atracciones, por decirlo de alguna manera, es un aparato portátil de aire acondicionado que en aquella época se le instalaba al vehículo en las zonas del mundo donde hacia muchos calor y consistía en una especia de embudo que se instalaba en una de las ventanas, se le suministraba hielo se conseguía que la sensación de agobio fuera muchos mejor. Es una de las peculiaridades que se le pueden ver al vehículo.