Una herencia maravillosa

David Fernández comenzó hace tiempo a hacer una pequeña colección de clásicos. Es joven, pero sabe lo que quiere y está dispuesto a conseguirlo, aunque para ello no se impone unos plazos. Primero se hizo con un Citröen AX y más tarde con un Seat 600 L Especial que fue a comprar a Menorca y ahora ha dado un paso más de calidad con la incorporación de una furgoneta Volkswagen Transporter T-3 de 1987. La verdad es que esta nueva adquisición es muy importante para David, ya que se trata de una furgoneta que compró su padre, fallecido hace unos meses, y no ha sido capaz de desprenderse de ella debido a los muchos recuerdos familiares que atesora el vehículo.

David nos comentaba que la furgoneta la adquirió su padre como vehículo familiar, y recuerda cuando era pequeño los viajes a la playa o a la montaña con el resto de su familia. El vehículo estaba en Mieres (Asturias), de donde es natural David y su familia, y hasta allí se marchó a buscarla. Su padre ya hacía tiempo que la tenía encerrada en un garaje y no le prestaba demasiada atención. Nos cuenta David que solo tuvo que darle al contacto para que la furgoneta se pusiera en funcionamiento. Y luego emprendió el viaje hasta Mallorca, 1.200 kilómetros que hizo a su ritmo sin forzar el vehículo y que le llevó dos días, pues lo importante era llegar sin ningún percance mecánico, ya que el vehículo está como salió de fábrica y llevaba una larga temporada encerrado en un garaje. Otra curiosidad que nos contó es el poco consumo que tuvo la T-3 durante el viaje y la facilidad con la que pasó la ITV en Oviedo, a pesar de no haberle tocado ni una pieza.

COMPRA VENTA

Como comentamos, nuestro protagonista es un joven trabajador que no dispone de mucho dinero para adquirir coches y se ha ido buscando la vida vendiendo unos para comprar otros. Para adquirir el Seat vendió un AX que había restaurado y ahora no ha dudado en poner a la venta dos AX que tiene para poder restaurar la furgoneta de su padre. Es un trabajo que va a comenzar ya, aunque el vehículo está en buenas condiciones, la pintura es su punto débil y por ello primero abordará la parte de mecánica, que la hará él mismo, como ha hecho con otros vehículos, y luego pedirá ayuda para hacer la chapa y pintura, ya que tiene algunos arañazos que su padre pintó a brocha y lógicamente no quedó perfecto. Por lo que respecta al vehículo, la tercera generación de la Volkswagen Transporter comenzó a producirse en 1979 y finalizó en 1992 en Europa, pues en Sudáfrica se fabricaron, con motores de gasolina y mayor potencia como micro buses, hasta tiempos más recientes: 2002.