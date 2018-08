Jaguar y la artista Dua Lipa, unidos por la música y la tecnología

Jaguar y Dua Lipa, superestrella mundial, cantante y compositora, anuncian su colaboración musical y tecnológica. La artista británica-kosovar presentará una vanguardista colaboración con Jaguar, en un exclusivo concierto en Ámsterdam el próximo 3 de septiembre.

Este lanzamiento será el comienzo a una serie de eventos que la marca Jaguar Nara por toda Europa, denominados, The PACE: Season One, para conmemorar los modelos SUV más populares de la marca, el E-PACE, F-PACE e I-PACE.

Dua Lipa, actualmente la artista musical femenina que cuenta con más reproducciones en el mundo, no `canta´ en esta ocasión con otro artista, sino que lo hará con el nuevo Jaguar I-PACE: un SUV eléctrico con cero emisiones que puede acelerar de 0 a 100 km/h en 4,8 segundos.