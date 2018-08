Un vehículo de guerra

Juan Pujadas es un apasionado de los artículos relacionados con los ejércitos y por tanto también de los vehículos militares. Como buen coleccionista ha tenido varios a lo largo de estos últimos años, pues le gusta comprarlos, restaurarlos y después de disfrutar unos años de ellos decide emprender otra nueva a ventura.

Ahora tiene un DKW Munga fabricado por Auto Unión de 1967, un coche un tanto extraño que se comenzó a producir en Alemania para hacerle la competencia al Jeep americano que tan buen resultado había dado en la Segunda Guerra Mundial. En un vehículo peculiar con motor de dos tiempos y un bajo consumo pero que tiene una gran polivalencia para dedicarlos a diversos usos civiles y militares.

CAMBIO DE COLOR

En cuanto a este coche, Juan nos cuenta que lo compró en 2013 en Holanda. Lo había visto por internet y le apetecía tener uno así que realizó todos los tramites necesario para que el coche llegara a la Isla y en cuestión de unos veinte días todo estaba solucionado. Una vez en Mallorca procedió a restaurar aquello que lo necesitaba. El principal cambio que sufrió el coche fue el cambio de color del verde al actual estilo camuflaje que le da una mayor presencia al vehículo y llama más la atención para los que lo ven. En cuanto al trabajo de mecánica no necesitaba mucha cosa, Juan, que nos dice que algo entiende de mecánica le ha ido haciendo poco a poco las reparaciones que necesitaba hasta dejarlo en perfecto estado.

Al ser un vehículo raro, por decirlo de alguna manera, Pujadas nos cuenta que lo suele utilizar los fines de semana en Portocristo, no es un coche cómodo para circular muchos kilómetros ya que sus suspensiones no son las más adecuadas, pero si para dar alguna vuelta por el pueblo, que es lo que hace nuestro interlocutor.

Juan nos contaba que El DKW Munga es un vehículo todoterreno de la marca DKW construido por Auto Union en Ingolstadt, Alemania. “MUNGA” una un acrónimo de la frase alemana “Mehrzweck UNiversal Geländewagen mit Allradantrieb”, que traducido significa “vehículo todoterreno universal multi-propósito con tracción a las cuatro ruedas. La producción empezó en octubre de 1956 y finalizó en diciembre de 1968. Durante este tiempo se construyeron 46.750 coches.

Su puesta de largo fue la Feria Internacional del Automóvil de Fráncfort de 1956, el vehículo no solo fue adoptado por la Bundeswehr de Alemania Occidental como vehículo único en su clase sino que fue comprado en grandes cantidades por la Policía Fronteriza Alemana y varias formaciones militares extranjeras dentro de la OTAN.​

Alrededor de 2.100 de estos vehículos fueron adquiridos por el ejército holandés, muchos de los cuales fueron enviados al Reino Unido a finales de la década de 1970.