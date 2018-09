El fabricante de automóviles con sede en Munich ha presentado en Pebble Beach el exclusivo BMW Z4 First Edition. Esta edición especial limitada es inspiradora, no solo por la agilidad, la precisión y las características de conducción dinámica típicas de los modelos de la serie M de BMW, sino también por sus sofisticadas cualidades de diseño y equipamiento, incluyendo una pintura exterior metalizada en color Frozen Orange.

Con solo echar un vistazo a las proporciones del nuevo BMW Z4, no quedan dudas sobre su potencial dinámico. La posición centrada del asiento del conductor, un centro de gravedad bajo, una distribución perfectamente equilibrada de pesos 50:50, vías anchas y una distancia entre ejes compacta, constituyen los requisitos previos ideales para un manejo ágil y un intenso placer de conducción.

El BMW Z4 First Edition cumple estas expectativas en todos los aspectos gracias a un potente motor de seis cilindros de 340 CV que ofrece un consumo de combustible en ciclo mixto de 7.1-7.4 l / 100 km, unas emisiones de 162-168 g/km y una aceleración de 0 a 100 km/h de tan solo 4,6 segundos. Dispone así mismo de suspensión deportiva con amortiguadores controlados electrónicamente, sistema de frenado M Sport y un diferencial M Sport controlado electrónicamente en el eje trasero.

Del exterior llaman la atención los faros, la parrilla de riñón uciendo, un diseño de malla, la forma del capó que se extiende sobre las ruedas al estilo de los deportivos, unas grandes tomas de aire en los pasos de rueda delanteros y el alerón integrado en la tapa del maletero.

El diseño del habitáculo, orientado al conductor, se ve subrayado por las líneas dinámicas que se dirigen hacia delante. Del mismo modo, la disposición claramente estructurada de todos los elementos de control pone el foco en la experiencia de conducción dentro del nuevo BMW Z4. El interior de la versión First Edition cuenta con tapizado de cuero negro Vernasca con costuras decorativas, asientos regulables eléctricamente con función de memoria, la luz ambiental opcional y el sistema de sonido envolvente de la reconocida marca Harman Kardon. Las luces LED adaptables con función de matriz para la luz de carretera, el BMW Head-Up Display -presentado por primera vez en un roadster- y el BMW Live Cockpit Professional, que ofrece la última tecnología en conectividad, demuestran el avanzado estatus que alcanza, en el nuevo BMW Z4, el concepto tradicional de deportivo descapotable.

Además, el nuevo BMW Z4 First Edition ofrece características específicas de diseño y equipamiento, que añaden acentos de exclusividad al estilo deportivo de este modelo. La expresiva pintura metálica Frozen Orange se combina con una capota textil eléctrica en antracita con efecto plateado, la BMW Individual High Gloss Shadow Line, cubiertas exteriores de los retrovisores en color negro y llantas de aleación ligera de 19 pulgadas con un diseño bicolor de doble rayo.