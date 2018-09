Una pareja de tres

Marta Andreu Gornals siempre había querido tener un Golf Cabriolet I de color rojo con la capota blanca y eléctrica. Un día por casualidad buscando en internet encontró exactamente ese Volkswagen de 1993 que compró, junto con su pareja, a un particular.

Ambos comparten la afición por los automóviles desde hace años, por eso, una vez en su propiedad decidieron restaurarlo entero pero siempre conservando su originalidad para que así no se perdiera la esencia clásica del coche.

HISTORIA

Marta nos explica que el vehículo fue utilizado en un principio como coche de alquiler, después lo compró una mujer de Llucmajor y finalmente quien se lo vendió lo tuvo unos seis meses porque le salió a buen precio y después se lo quiso quitar de encima porque tenía hijos y no le era práctico.

Este automóvil tiene un sentimiento muy especial para Marta y Edgar, su novio. Es el primer coche que tuvieron cuando empezaron a salir y con el que han compartido momentos inolvidables. No se imaginan su vida sin el porque está muy unido a ellos y representa su historia de amor. Nos asegura que si se casan uno de sus sueños sería llegar a la ceremonia con este Golf.

La propietaria nos cuenta que cuando más lo disfruta es ahora, durante las noches de verano, porque lo puede poner descapotable sin pasar calor ni frío. Sin embargo, añade, que no lo considera un auto para utilizar a diario porque no lo puede disfrutar igual, no es practico ni está preparado para usarlo día a día.

En cuanto al coche, decir que se trata de un automóvil deportivo fabricado por la firma alemana desde el año 1980, de tres puertas y descapotable. Su carrocería, producida por Karmann, está reforzada, mediante soportes internos en su estructura y una barra anti-vuelco que reduce el nivel de peligro para los ocupantes en caso de volcadura. Este vehículo incorpora un motor de 1.8 litros y 102 cv de potencia, muy ágil y rápido para aquella época. Este modelo es el primero de la variante descapotable y ya contaba con accesorios muy avanzados como dirección asistida y capota eléctrica, entre otros.