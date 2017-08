Cifuentes afirma que Podemos tiene «una deuda con la democracia»: condenar la dictadura de Maduro

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha considerado este martes que Podemos tiene «una deuda pendiente con la democracia», que es condenar de forma «explícita» la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

«Creo que Podemos tiene una deuda pendiente con la democracia, que es condenar de manera explícita, sin ambigüedades, directa y rotunda la dictadura de Maduro en Venezuela. Ese horror que están viviendo con más de 600 presos políticos, miles de muertos, represión y pobreza», ha señalado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

A juicio de Cifuentes, «la pregunta es muy sencilla». «Creo que hay que dejar de lado los eufemismos y lenguaje que utilizan los dirigentes de Podemos para no pronunciarse con claridad», ha señalado.

La dirigente popular ha insistido en que la pregunta «es muy sencilla» y la respuesta también: «¿Condena o no condena Podemos la falta de libertad en Venezuela? ¿Condena o no condena Podemos la existencia de presos políticos en Venezuela? ¿Condena o no condena Podemos la represión que está habiendo en Venezuela? Las persecuciones, la arbitrariedad sin límites, ¿lo condena o no lo condena?», ha lanzado.

Cifuentes ha criticado que el de Venezuela es un «pueblo reprimido y oprimido de una manera cruel», por lo que hay que hacer «una condena absoluta, rotunda y sin paliativos de algo que viene a ser un golpe encubierto».

«Ese proceso constituyente que es un eufemismo utilizado para haber acabado con los últimos resquicios de la democracia en Venezuela por parte del dictador Nicolás Maduro», ha recalcado.

A su juicio, todos los partidos demócratas tienen que hacer una «condena sin paliativos de lo que está ocurriendo en Venezuela». «Es ocasión y momento para que Podemos condene lo que está pasando en Venezuela», ha zanjado.