Crítica a la masificación turística en el anuncio del Cosso de Felanitx

Cada 28 de agosto se celebra la fiesta del Cosso de Felanitx. A la salida del sol, la Quica (el emblema) resucita y cerca de un millar de jóvenes salen a la calle con la camiseta blanca y el pañuelo rojo al cuello a celebrarlo.

Este año, un comunicado de Felanitx en moviment da por muerta esta celebración debido a la masificación. En un vídeo de poco más de un minuto de duración con tres personas con el rostro tapado, se anuncia la fiesta de este año pero en un tono crítico con la excesiva presencia de turismo.

«Felanitxers, forasters, españoles todos! El Cosso i la mala puta de sa Quica són morts. El que no varen aconseguir les flitades, les penyes "amigas", imitacions barateres i la cervesa calenta, ho haurà aconseguit la massificació d'invasions estrangeres que patim els mallorquins i molt especialment els cosseros, han mort sa Quica, que ha traspassat a 33 anys, l'edat de Jesús. Pobreta ella que no ho ha pogut aguantar. En conseqüència sa guarda de hienas que custodiam la Quica ens dissolem i entregam les armes. Fins i tot hem posat l'ombra del Palio a llogar a Airbnb. Quedau tots citats el dia 28 d'agost a les 7 am a la Punyalada per celebrar les exèquies de la nostra festa i l'entrega del cos de la Quica a la ciència. Els pròxims dies podreu trobar camisetes commemoratives del funeral als llocs de confiança», señala el comunicado.