«Por reprimir el independentismo se están cargando el Estado de derecho»

La realidad política y social de Catalunya se hizo algo más real ayer en Mallorca. Familiares de los políticos presos hablaron con la prensa para explicar la difícil situación que viven. Por la noche, junto a más de trescientas personas, participaron en una cena, el ‘Sopar Groc’ de Campanet.

La Obra Cultural Balear y la Assamblea Sobiranista de Mallorca organizaron la rueda de prensa en colaboración con la Associació Catalana de Drets Civils. Atendieron a los medios varios familiares de los presos: Neus Cuixart, hermana del expresident de Òmnium Cultural; su sobrino Pau Leivat; Montserrat Puigdemont, hermana del president cesado de la Generalitat, y Oriol Sánchez, hijo del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana.

Familiares

Pau Leiva afirmó que «los presos y exiliados siguen fuertes, siguen bien. Mantienen la cabeza alta porque saben que no han cometido los delitos por los que se les acusa. Están intentando hacer creer que durante el 1-O hubo violencia, y que solo se respira violencia». Apuntó que «lo único que se respira en Catalunya es una solidaridad inmensa que llega desde todos los lados. Saben que por el hecho de estar reprimiendo el independentismo se están cargando, abiertamente, el Estado de derecho. Y ante eso no podemos quedar de brazos cruzados».

Oriol Sánchez explicó que «tanto los presos como los exiliados están convencidos de que el ‘procés’ acabará bien.Es cuestión de tiempo. Cuando este asunto salga de la justicia española las cosas acabarán por cambiar para bien, también por lo jucicial». Sobre el día a día de los presos, Oriol Sánchez explicó que «tienen que buscar maneras para liberarse mentalmente. Leen y escriben mucho, lo que les ayuda a sobrellevar los días». Sobre su experiencia personal, afirmó que «mi padre ya lleva siete meses. Como no ha salido todo ha sido como más lineal, no he tenido tantos altibajos. Yo intento hacer mi vida normal, sin esperar a lo que vendrá. Pasan los días y lo intentas llevar de la mejor manera posible».

El ‘Sopar Groc’

El presidente de la Obra Cultural Balear, Josep de Luís, afirmó que «el primer ‘Sopar Groc’ que se realiza fuera de Cataluña será el el segundo con más participación de los muchos que se han ido celebrando estos últimos meses. «La recepción ha sido tan buena que nos hemos visto desbordados. Tenemos el doble de peticiones que aforo».

La cena tuvo un carácter solidario. Además de mostrar apoyo a los políticos presos o en el extranjero, una parte de la recaudación les será destinada. Cada cubierto se vendió a 30 euros.

Una cena de lleno absoluto en solidaridad con los presos

El restaurante Menestralia de Campanet puso anoche el cartel de completo el ‘Sopar Groc’ en solidaridad con los políticos del ‘procés’. Organizado por la OCB y la Assemblea Soberanista, había alcanzado ya el viernes el tope de 340 inscritos. Asistieron, entre otros, el presidente del Consell Miquel Ensenyat y la exconsllera Ruth Mateu, de Més.

La hermana de Puigdemont: «Han hecho las cosas por el bien común»

Montserrat Puigdemont, la hermana del president cesado Carles Puigdemont, quiso dejar claro que las acciones de los miembros del Govern catalán «no son por un bien personal. Ellos están plenamente convencidos de que las llevan a cabo por el bien común, y eso es lo que les hace tirar adelante».

En el caso de las citaciones familiares, dijo, «la clave es adaptarse a la realidad que te toca vivir y aceptarla tal y como es. El día a día depende de cada caso en concreto. Cada familia -explicó Montserrat- es un mundo. Influyen diversas variables a la hora de afrontar este problema. Pueden hacer que te lo tomes mejor o peor, según el contexto: por ejemplo, no es lo mismo estar en la cárcel que estar en el exilio, como no es lo mismo en una situación así tener hijos o no tenerlos».