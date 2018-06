Es Trenc inicia la temporada sin chiringuitos y con los problemas de párking sin resolver

Hasta mediados del mes de junio no se podrá disponer de los servicios de hamacas, sombrillas y chiringuitos en las playas del Parc Natural Marítim-Terrestre es Trenc-Salobrar. A día de hoy, nueve de los once adjudicatarios de los lotes ya han entregado toda la documentación y cuatro de ellos han empezado o pueden iniciar los trabajos de instalación de los servicios. A la vez, la expropiación del nuevo párking de ses Covetes que tiene previsto el Govern aún no se ha ejecutado.

Con la actual licitación, los nuevos chiringuitos son desmontables por primera vez. El Ajuntament de Campos ingresará por ellos un total de 1,7 millones de euros por dos años más otros dos prorrogables. La adjudicación total de los once lotes fue por 420.000 euros anuales. Desde el Ajuntament señalaron que, al ser una concesión completamente nueva, los precios de salida fueron más bajos para dar facilidades a los licitadores. Así, los chiringuitos salieron por 9.000 euros y por algunos de ellos se han llegado a ofrecer 30.000 euros.

El pasado sábado ya se inició el montaje de las sombrillas ubicadas junto al Club Nàutic de sa Ràpita. Y esta misma semana se ha iniciado la erección de uno de los chiringuitos de la playa de es Trenc. Pese a ello, no será hasta mediados o finales de la próxima semana cuando se podrán poner en funcionamiento estos servicios. Podrán estar disponibles para los usuarios y bañistas hasta el próximo día 15 de octubre, que es cuando se deberán retirar por completo.

Por lo que se refiere a los accesos, se prevé que todo se mantenga como en la temporada pasada, ya que de momento el Govern no ha procedido a la expropiación de los terrenos del nuevo aparcamiento.

El solar, ubicado dentro de los limites del parque natural, debe servir para acoger cerca de 500 vehículos y, pese a las reuniones entre la propiedad y el Govern con la mediación del Ajuntament, no se ha procedido a la expropiación de los terrenos. El aparcamiento de ses Arenes, junto al Salobrar, se mantiene abierto y la propiedad aceptó llevar a cabo una reducción de sus plazas, pero tampoco se prevé que sea para los próximos meses.

Por otra parte, el bus lanzadera entre sa Ràpita y ses Covetes no iniciará sus trayectos hasta el próximo 1 de julio.

De esta manera, con la temporada de verano ya iniciada, los servicios de las playas del parque natural no están disponibles para los centenares de usuarios que ya acuden a las playas. Recordemos que en años anteriores se abrían los chiringuitos después de las fiestas de Pascua.